«Ну пачіму всє малчат???»: Брянщину атакували дрони, вибухає склад з боєприпасами (відео)

Брянщину атакували дрони сьогодні вночі. Після атаки вибухає склад з боєприпасами.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про це.

Брянщину атакували дрони – що відомо

Брянську області Росії в ніч на середу, 9 жовтня атакували дрони. Після ударів біля міста Карачев сталася пожежа. Там лунають вибухи, ймовірно, є влучання по великому складу боєприпасів, снаряди детонують. Про це повідомляють російські пабліки.

Біля міста Карачев, за відкритими даними, знаходиться 67-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ (ГРАУ).

Архівні супутникові кадри (від 2021 року) свідчать, що склад займав площу близько 3,5 квадратні кілометри. Снаряди та інше озброєння, яке там знаходиться, ймовірно, зараз і вибухають після атаки дронів.

За словами місцевих, вʼїзд у Карачаєво закрили.

Влада поки що замовчує подію.

Місцеві обурюються, що «усі мовчать про Карачаєво».

Тим часом, міноборони РФ повідомляє, що засоби ППО за ніч перехопили та знищили 47 українських дронів над російською територією.

24 безпілотників нібито збиті над територією Брянської області, 5 безпілотників знищено над територією Білгородської області, по 2 безпілотники в Курській та Ростовській областях, один у Краснодарському краї та 13 над акваторією Азовського моря.

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