Цукерберг запустив нову соцмережу Threads – майже повний аналог Twitter

У четвер, 6 липня, запущено нову соцмережу Threads, яку запустила компанія Марка Цукерберга Meta. Threads є майже повним аналогом Twitter і доступ до неї мають користувачі у понад 100 країнах світу, в тому числі й в Україні. Про це НСН повідомляє, посилаючись на ВВС і Forbes.

За кілька годин у Threads зареєструвалося понад 10 мільйонів користувачів. Як пише Forbes, ‘Фейсбуку’ свого часу знадобилося 852 дні, щоб зібрати таку аудиторію, а ‘Твіттеру’ – 780 днів. При цьому, за даними The Verge, Meta очікує приросту в десятки мільйонів користувачів за кілька днів.

Запущено нову соцмережу Threads

Програма Threads вийшла на iOS та Android. Зареєструватися у сервісі можна за допомогою свого профілю в «Інстаграмі» — звідти імпортуються дані з облікового запису. Також у Threads є можливість одразу підписатися на всіх користувачів зі своїх підписок в «Інсті».

Threads – практично повний аналог ‘Твіттера’. Користувачі можуть публікувати пости об’ємом до 500 символів (в «Твіттері» без підписки доступно до 280), ділитися фото та відео до п’яти хвилин, ставити лайки, робити репостити і, власне, створювати треди. Однак є і як мінімум одна важлива відмінність: у Threads є лише алгоритмічна стрічка і немає хронологічної. А ще там поки що відсутня реклама.

Нагадаємо, на початку 2023 року власник Facebook Марк Цукерберг повідомив, що готує оновлення для соцмережі Instagram. Зокрема, користувачі зможуть транслювати повідомлення та оновлення на широку аудиторію підписників, які погодяться стежити за каналом. За його словами, це буде своєрідним аналогом Telegram.

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