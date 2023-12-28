Названо дві країни ЄС, де найчастіше вилучають дітей із родин українських біженців. Інформацію оприлюднив в інтері’ю Укрінформу Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець, передає НСН.

Найгірша ситуація з вилученням дітей із сімей українських біженців за кордоном склалася у двох країнах – Німеччині та Італії.

Частину вдалося повернути. Не скажу, що це велика кількість. Щодо багатьох зараз відбуваються засідання судів на територіях тих країн. Найгірша ситуація в нас щодо подібних випадків у Італії та Німеччині, – розповів він Я звертаюся до своїх колег-омбудсманів цих країн, щоб вони втрутились у такі ситуації. Також ми інформуємо МЗС, бо насамперед наші дипломати мають працювати щодо цих випадків, – зазначив Уповноважений із прав людини

Раніше Лубінець заявляв, що випадки вилучення дітей переважно стосуються родин, у яких діти виїхали не з батьками, а з бабусею. У таких випадках українська влада намагається повернути дітей в Україну, де вони возз’єднуються з родиною.

Лубінець пояснював, що проблема полягає в тому, що згідно із національним законодавством європейських країн рідна бабуся не вважається офіційним представником чи опікуном.

Офіційний опікун, який встановлений на території України за рішенням органу опіки та піклування не вважається офіційним представником на території ЄС, бо там інша процедура, інші представники встановлюються виключно за рішенням суду, – зазначав він

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