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Війна

На Росії вночі бачили вибухи у Краснодарському краї та Адигеї: захоплюючі кадри – ВІДЕО

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Журналіст
На Росії вночі бачили вибухи у Краснодарському краї та Адигеї: захоплюючі кадри - ВІДЕО

У ніч на 20 червня лунали вибухи у Краснодарському краї та Республіці Адигея на РФ, після чого почалася красива пожежа.

В Росії вночі 20 червня лунали вибухи у Краснодарському краї та Республіці Адигея. Попередньо, безпілотники атакували у цих російських регіонах кілька нафтових об’єктів. На місці влучань виникли масштабні пожежі.

Про це повідомляють російські ЗМІ та українські моніторингові канали. Зазначається, що у Краснодарському краї був атакований Афіпський нафтопереробний завод. Він вже не вперше потрапляє під удар безпілотників – щонайменше двічі завод вже горів після вдалих “прильотів”.

Також кілька ударних безпілотників прилетіло у місто Енема, що розташоване в Республіці Адигея. Там атакували нафтобазу “Лукойл”. Внаслідок влучань на нафтобазі виникла велика пожежа.

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Російська влада традиційно повідомила про нібито збиття усіх безпілотників. Пожежі на нафтових об’єктах списали на “падіння уламків”. Також росіяни пишуть, що у Слов’янську-на-Кубані БПЛА нібито упав на приватний будинок – хоча скоріше за все, це були залишки російської зенітної ракети, як це дуже часто буває в РФ.

Раніше “Новини України – НСН” писали, що Українські ракети уразили порт «Кавказ» в Краснодарському краї РФ 31 травня (фото, відео)

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