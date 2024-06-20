На Росії вночі бачили вибухи у Краснодарському краї та Адигеї: захоплюючі кадри – ВІДЕО

У ніч на 20 червня лунали вибухи у Краснодарському краї та Республіці Адигея на РФ, після чого почалася красива пожежа.

В Росії вночі 20 червня лунали вибухи у Краснодарському краї та Республіці Адигея. Попередньо, безпілотники атакували у цих російських регіонах кілька нафтових об’єктів. На місці влучань виникли масштабні пожежі.

Про це повідомляють російські ЗМІ та українські моніторингові канали. Зазначається, що у Краснодарському краї був атакований Афіпський нафтопереробний завод. Він вже не вперше потрапляє під удар безпілотників – щонайменше двічі завод вже горів після вдалих “прильотів”.

Також кілька ударних безпілотників прилетіло у місто Енема, що розташоване в Республіці Адигея. Там атакували нафтобазу “Лукойл”. Внаслідок влучань на нафтобазі виникла велика пожежа.

Російська влада традиційно повідомила про нібито збиття усіх безпілотників. Пожежі на нафтових об’єктах списали на “падіння уламків”. Також росіяни пишуть, що у Слов’янську-на-Кубані БПЛА нібито упав на приватний будинок – хоча скоріше за все, це були залишки російської зенітної ракети, як це дуже часто буває в РФ.

Раніше “Новини України – НСН” писали, що Українські ракети уразили порт «Кавказ» в Краснодарському краї РФ 31 травня (фото, відео)

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