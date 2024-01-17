На росії у Шахтах вибухнув завод, який тільки відкрили у 2023 році (відео)

На росії у Шахтах вибухнув завод, який тільки побудували у 2023 році. У мережі публікують відео наслідків, передає НСН.

Йдеться про перший на росії поліефірний завод у Шахтах Ростовської області. Його відкрили менше року тому – у червні 2023-го.

Спочатку повідомлялося, що «бавовна» могла статися внаслідок прильоту, але потім з’явилася інформація про вибух, який пролунав в середині цеху.

Після вибуху завод спалахнув. Повідомляють про дев’ятьох постраждалих, серед яких троє отримали опіки. Ліквідація масштабної пожежі ще триває.

На росії у Шахтах вибухнув завод: відео

Обережно! У відео присутня ненормативна лексика.

Момент вибуху.

Наслідки.

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