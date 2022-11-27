В польському центрі для біженців з України сталося масове отруєння: подробиці

В польському центрі для біженців з України сталося масове отруєння. З відповідними симптомами до місцевої лікарні госпіталізовано понад 20 осіб, передає NNS.

Масове отруєння українців зафіксували в Опольському воєводстві

«Зараз у мене троє пацієнтів у дитячому відділенні та четверо в інфекційному. Їхній стан можна оцінити як задовільний. Результатів лабораторних досліджень ще немає, але все вказує на класичне харчове отруєння», повідомив директор лікарні Норберт Крайчі.

Масове отруєння в польському центрі для українських біженців

Отруєння українців може бути вірусним. Оскільки в одного з пацієнтів виявили симптоми норовірусу. Тим часом у санітарній інспекції повідомили, що при обстеженні кухні та харчоблоку порушень не виявили.

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