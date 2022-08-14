В Австрії сталося ДТП за участю українських дипломатів. МЗС України з’ясовує всі обставини.

Напередодні австрійське ЗМІ повідомило про ДТП у Відні за участі п’яних українських дипломатів. Їх авто протаранило автівку з німецькими туристами, яке зупинилося на червоне світло.Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Слово і діло”.

Відомо, що один з пасажирів відмовився від тесту на алкоголь. Ймовірний водій, який за словами постраждалих помінявся місцями з пасажиром, мав більше 2 промілей.

Факт ДТП у столиці Австрії за участі автомобіля українського військового аташе підтвердив речник МЗС України Олег Ніколенко у соціальній мережі “Фейсбук”.

«Міністерство закордонних справ України з‘ясовує всі обставини дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася в Австрії за участі автомобіля українського військового аташе. Українське посольство взаємодіє із австрійською поліцією та учасниками ДТП», написав Олег Ніколенко.

Він наголосив, що позиція МЗС України ц йьомц випадку чітка: дипломатичний статус не надає право співробітникам українських дипломатичних установ порушувати правила дорожнього руху та наражати інших на небезпеку.

«Рішення про подальші кроки щодо учасника ДТП буде ухвалене за підсумками розслідування», наголосив речник відомства.

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