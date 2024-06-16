У Росії в’язні взяли в заручники співробітників СІЗО – подробиці

У Росії в’язні взяли в заручники співробітників СІЗО. Це сталося у Ростові-на-Дону в слідчому ізоляторі №1.

Повідомляє сайт «новини України – НСН» з посиланням на телеграм-канал «Baza».

В’язні захопили у заручники двох співробітників СІЗО. Серед них начальник оперативного управління та молодший черговий закладу.

У Росії в’язні взяли в заручники співробітників СІЗО

Як пише телеграм-канал «Baza», 6 в’язнів змогли забрати зброю у співробітників ізолятора. Відомо, що частина в’язнів засуджені за терористичними статтями.

Вони змогли вибити шибки у своїй камері та проникнути у чергову частину.

На території СІЗО лунали постріли. Співробітників СІЗО, які знаходилися у заручників терористів вдалося звільнити. Штурм тривав 3 хвилини. Всі шість в’язнів були вбиті.

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