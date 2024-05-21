Треш-новини з боліт: як в росії покарали хлопця через жовто-синє волосся

В росії покарали хлопця за жовто-синє волосся. Його зобов’язали сплатити штраф у розмірі 50 тисяч рублів.

Про це пише «Дивогляд», передає сайт «новини України – НСН».

Мешканець москви Станіслав Нетьосов став жертвою розбійного нападу. У кінці квітня він звернувся до поліції, проте отримав штраф за різнокольорове волосся. Тому що деякі кольори співпали з української символікою.

Хлопець розповів, що його побили невідомі на зупинці громадського транспорту, коли він повертався з роботи. У нього відібрали мобільний телефон й нанесли йому тілесні ушкодження. Через що, він втратив зуб.Прийшовши до поліції постраждалий хотів написати заяву. Але на нього правоохоронці склали протокол за «дискредитацію армії».

В росії покарали хлопця за жовто-синє волосся

Тверський суд москви оштрафував 25-річного хлопця на 50 тисяч рублів. На суді Станіслав Нетьосов намагався пояснити, що не підтримує український уряд та ЗСУ. А волосся фарбує в яскраві кольори з 2017 року.

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