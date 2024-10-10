У Польщі сталася смертельна ДТП з українцями – подробиці

Вранці 10 жовтня у Польщі сталася ДТП з українцями. Є загиблі та поранені.

Повідомляють Новини України – НСН з посиланням на сайт RMF 24.

Аварія сталася близько 04:00 біля польсько-українського прикордонного пункту пропуску в Медиці. Мікроавтобус, в якому знаходилися 7 громадян України, врізався в причіп вантажівки, яка стояла на дорозі.

Внаслідок ДТП загинуло двоє людей чоловік і жінка віком 45 і 60 років. Ще двох госпіталізували до лікарні. На місці події поліцейські під наглядом прокурора встановлюють причини аварії.

У Польщі сталася смертельна ДТП з українцями

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