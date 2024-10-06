Загинули через п’яного водія: смертельна ДТП у Харкові

Смертельна ДТП у Харкові сталася в ніч на неділю. Через п’яного водія загинули і отримали травми пасажири.

Про це повідомляє Національна поліція у Харківській області, передають «Новини України – НСН».

Внаслідок ДТП у Харкові двоє людей загинули, ще троє дістали поранення.

Смертельна ДТП у Харкові – подробиці

За попередніми даними, чоловік на автомобілі ВАЗ виїхав за межі проїжджої частини. Автомобіль перекинувся.

Аварія сталася 5 жовтня близько 22:30 по вулиці Шевченка у місті Харків. За кермом перебував 32-річний чоловік.

Загинули двоє пасажирів – 37 та 39-річні чоловіки. Водій автомобіля, 19 та 42-річні пасажири зазнали тілесних ушкоджень. Їх доставили до медичного закладу.

За даним фактом слідчим слідчого управління ГУНП в Харківській області відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Всі обставини ДТП встановлюються.