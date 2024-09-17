Легковик зіткнувся з двома вантажівками: смертельна ДТП на Львівщині сьогодні (фото)

Смертельна ДТП на Львівщині сьогодні забрала два людських життя. Серед загиблих 18-річна дівчина.

Про моторошну автотрощу повідомили у поліції, передають «Новини України – НСН».

Смертельна ДТП на Львівщині сьогодні

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 17 вересня, близько 06.50, на автодорозі «Тернопіль-Львів-Рава-Руська» поблизу Золочева.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Volkswagen Passat, 63-річний мешканець Кіровоградської області, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і здійснив зіткнення з вантажівкою MAN, якою керував 57-річний житель Львівської області. Після цього некерований легковик здійснив зіткнення ще й із вантажівкою Mercedes-Benz під керуванням 34-річного мешканця Львівської області.

Від отриманих внаслідок ДТП травм водій легковика та його пасажирка, 18-річна мешканка Кіровоградської області, загинули на місці події.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

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