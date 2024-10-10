10 жовтня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

Сьогодні 10 жовтня. Всесвітній день інклюзивності і день ментального здоров’я. Всесвітній день бездомних. День працівників стандартизації та метрології України. Цього дня стався перший масований удар по енергетиці України. Православні вшановують пам’ять святих мучеників Євлампія та Євлампії. Залишилося 82 дні до Нового року. Це четвер, і на цей день припадає 960 день повномасштабної війни в Україні.

10 жовтня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

10 жовтня – яке сьогодні церковне свято

10 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Євлампія та Євлампії. Святі мученики Євлампій і Євлампія були рідними братом і сестрою, які жили на початку IV століття в місті Нікомидія. Вони стали символами віри та відваги для християн усіх часів.

Євлампій, дізнавшись про указ імператора Максиміана, який засуджував християн на смерть, висловив своє обурення. Його схопили та поставили перед вибором: відмовитися від віри або зазнати жорстоких катувань. Євлампій відмовився від віри, але пізніше знову визнав свою віру в Христа. Він зазнав численних катувань, але залишився вірним своїм переконанням. Сестра Євлампія також оголосила себе християнкою і зазнала тих самих мук. Обидва мученики були кинути в розжарену піч, але вижили за Божою ласкою. Зрештою Євлампій був обезголовлений, а Євлампія померла від мук.

10 жовтня у світі

Всесвітній день інклюзивності

Всесвітній день інклюзивності відзначається щорічно 10 жовтня, є глобальною ініціативою, яка підкреслює важливість інклюзивності та прийняття.

Міжнародний день режисури

Міжнародний день режисури (International Stage Management Day) або Міжнародний день сценічного менеджменту, що відзначається 10 жовтня, – це данина поваги неоспіваним героям театру – режисерам-постановникам.

Всесвітній день обізнаності про дорожньо-транспортні пригоди за участю тварин

Всесвітній день обізнаності про дорожньо-транспортні пригоди за участю тварин щорічно відзначають 10 жовтня. Мета цього заходу – підвищити відповідальність водіїв, які часто залишають травмованих тварин посеред дороги, навіть не намагаючись надати їм допомогу.

Всесвітній день ментального здоров’я

День психічного здоров’я або ментального здоров’я у світі та в Україні відзначається щороку 10 жовтня. Свято покликане звернути увагу на проблеми, пов’язані з психічним станом людини, обізнаністю про профілактику ментальних розладів, способи турботи про ментальне здоровʼя та підтримки людей з подібними захворюваннями.

Всесвітній день каші

Цікавий і позитивний Всесвітній день каші відзначається 10 жовтня. Його святкують усі, хто любить цю страву в будь-яких проявах.

Всесвітній день рослинних бургерів

Всесвітній день рослинних бургерів (World Plant-based Burger Day) відзначається щороку 10 жовтня – це свято бургерів на рослинній основі та їхньої ролі у просуванні більш здорових і сталих харчових звичок.

Всесвітній день бездомних

Всесвітній день бездомних або Всесвітній день безпритульних щорічно відзначають 10 жовтня, починаючи з 2010 року.

Європейський та Всесвітній день боротьби проти смертної кари

10 жовтня увесь прогресивний світ відзначає Європейський та Всесвітній день боротьби проти смертної кари.

Всесвітній день зору

Всесвітній день зору святкується в другий четвер жовтня. Цей день призначений для того, аби звернути увагу на важливість профілактики офтальмологічних захворювань.

А також у світі:

День Незалежності Фіджі

День незалежності Куби

10 жовтня в Україні

День працівників стандартизації та метрології України

День працівників стандартизації та метрології України відзначається 10 жовтня.

Іменини 10 жовтня

Андрій, Антон, Василь, Кирило, Павло, Сергій, Степан.

Талісманом людини, народженої 10 жовтня є соколине око. Специфічний напівпрозорий кварц. Здавна вірили, що соколине око допомагає побачити все те, що закрите від людини.

Традиції, заборони, прикмети 10 жовтня

У Євлампія та Євлампії просять сил у моменти, коли близькі до відчаю. Також святі допомагають зміцнитися у вірі.

В наших предків існувала ціла приказка, пов’язана з цим днем: “Євлампій скіпку відщеплює, вогонь роздмухує і темряви висвітлює”.

За народними прикметами 10 жовтня потрібно позбутися старих речей, які вже не можна носити – викинути їх, а краще спалити. Вважається, що таким чином звільняєшся від хвороб і бід. Якщо речі хороші – їх краще віддати нужденним, усі благі справи повертаються сторицею.

У народі примітили, якщо сьогодні дощ зі снігом – з середини січня і до середини лютого тричі варто чекати сильної відлиги. Якщо сонячно і тепло – липень буде дощовим і холодним.

Ще прикмети 10 жовтня

на вербі листя почало жовтіти знизу — зима буде ранньою;

східний чи північний вітер — різко похолодає;

морозу ще не було — зима не прийде протягом наступних 4 тижнів;

небо на західному боці чисте протягом всього дня — дощу не буде.

Що не можна робити 10 жовтня:

Не слід займатися справами на городі.

Забороняється йти до лісу.

Не можна лихословити, бажати комусь зла.

10 жовтня в історії

Визначні події:

732 — битва при Пуатьє.

1666 — Правобережні полковники вибрали Петра Дорошенка тимчасовим гетьманом Правобережної України.

1919 — Верховна рада Антанти офіційно оголосила про запровадження економічної блокади РСФРР та її маріонеткових режимів.

1932 — У Запоріжжі запустили ДніпроГЕС.

1932 — У Харківському фізико-технічному інституті вперше в СРСР провели ядерну реакцію з розщеплення атомного ядра літію.

1933 — в універсамах США з’явився перший пральний порошок — Dreft. На упаковці ефект чищення пояснювали «силою чудо-молекул, які висмоктують бруд з тканин». Виробники порошку були спонсорами багатосерійних радіоп’єс, які через це прозвали «мильними».

1940 — У Кракові створили Революційний Провід ОУН на чолі зі Степаном Бандерою.

1943 — Джордж Орвелл, англійський письменник вперше вжив термін «Холодна війна» (есе «Ви і атомна бомба»).

1948 — Запущено першу радянську керовану балістичну ракету далекої дії Р-1, створену під керівництвом Сергія Корольова.

1963 — Набув чинності міжнародний Договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі та під водою.

2022 — Перша масована російська атака по енергетиці України.

Народилися 10 жовтня

1813 — Джузеппе Верді, італійський композитор.

1875 — Микола Грунський, український мовознавець-славіст, текстолог.

1889 — Михайло Драй-Хмара, український поет, літературознавець.

1892 — Михайло Пилипович Кравчук, український математик, академік АН УРСР (з 1929), доктор фізико-математичних наук (з 1924), професор Київського політехнічного інституту..

1894 — Віктор Петров, український письменник, етнограф, культурознавець.

1972 — Олексій Житник, хокеїст, олімпійський чемпіон.

1982 — Святослав Паламар, офіцер Національної гвардії України. Учасник війни на сході України, Герой України.

1983 — Ліззі Хейл, вокалістка і ритм-гітаристка американського хард-рок-гурту Halestorm.

1985 — Юрій Писар, український художник.

1987 — Марина Анцибор, українська лижниця.

Померли 10 жовтня

680 — Хусейн ібн Алі, третій шиїтський імам, онук пророка Магомета, син Алі ібн Абу Таліба

1825 — Дмитро Бортнянський, видатний український композитор, співак, диригент.

1835 — Устим Кармелюк, керівник повстанського руху на Поділлі проти національного і соціального гніту в 1813–1835.

1875 — Олексій Толстой, письменник, поет, драматург, вихований на історичній Гетьманщині, по матері онук графа О. К. Розумовського, сина останнього гетьмана України.

1937 — Іван Кулик, український поет і громадський діяч, перший голова Спілки радянських письменників України (розстріляно).

1963 — Едіт Піаф, знаменита французька співачка й акторка, одна з найвідоміших естрадних співачок світу.

1964 — Нейгауз Генріх Густавович, український радянський піаніст, педагог, публіцист і музично-суспільний діяч німецького походження.

1968 — Никифор Дровняк, український художник-примітивіст лемківського походження

1969 — Іван Власовський, український церковний та громадський діяч, член Товариства імені Петра Могили в Луцьку, член комісії з перекладу богослужбових книг, учасник українізації православного церковного життя на Волині 20-30-х рр.

Можливо, вам також буде цікаво: Календар свят на жовтень 2024 року: чи будуть додаткові вихідні

Наш Телеграм