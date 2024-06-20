У Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП: є постраждалі

Вранці 20 червня у Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП. Постраждало 57 людей, серед них двоє дітей.

Повідомило RMF FM, передає сайт «новини України – НСН».

ДТП сталася на національній дорозі № 17 у Закреці, Люблінського воєводства. В аварію потрапив автобус Київ-Варшава, в салоні якого будо 57 людей. Внаслідок дорожньої аварії травми отримали 14 осіб, серед них двоє дітей. Їх ушпиталили.

У Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП

Відомо, що автобус з’їхав у кювет, а потім перекинувся на узбіччя. За попередньою інформацією, автобус врізався в водопропускну трубу. За словами поліції, водій автобуса був тверезим/

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