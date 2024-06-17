Внаслідок ДТП на Закарпатті 17 червня 11 людей травмовані. Аварія сталася зранку в селі Сімер Ужгородського району.

На Закарпатті в селі Сімер Ужгородського району під час перевезення пасажирів перекинувся рейсовий автобус. Внаслідок аварії травмовані 11 людей.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на поліцію Закарпатської області.

ДТП на Закарпатті 17 червня – травмовано 11 людей (фото)

Зранку 17 червня до поліції надійшло повідомлення про ДТП за участі рейсового автобуса. Подія сталась в селі Сімер Ужгородського району.

За викликом одразу виїхали працівники слідчо-оперативної групи місцевого відділення поліції.

Як встановили правоохоронці, 69-річний водій автобуса марки “IVAN” не впорався з керуванням під час виїзду з Полянської Гути в напрямку Ужгорода. У населеному пункті Сімер чоловік допустив з’їзд в кювет, де автобус перекинувся на бік.

Зазначається, що внаслідок аварії за медичною допомогою звернулось 11 пасажирів автобуса. Значні травми отримали три із них – 46-ти та 60-річні жінки, а також 17-річна дівчина.

“За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху. Досудове розслідування у справі триває”, – йдеться в повідомленні.

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