Автобус з українцями: 42 дітей і 15 дорослих, – зіштовхнувся з вантажівкою в Румунії (відео)

Автобус з українцями зіштовхнувся з вантажівкою у Румунії. ДТП сталася в ніч з неділі на понеділок 17 червня.

Про це повідомляє румунське видання News, передають Новини України – НСН.

В Румунії автобус із громадянами України потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Унаслідок інциденту чотирьох людей доправили до лікарні.

Автобус з українцями зіткнувся з вантажівкою, яка їхала в бік муніципалітету Констанца. На місце події оперативно прибули пожежники, які активували “Червоний план втручання”, що запроваджується, зокрема, у разі великих аварій, і дає змогу швидше вживати заходів реагування.

За даними видання, в автобусі перебували 57 громадян України, зокрема 42 неповнолітніх і 15 дорослих. Із них 15 осіб (2 дорослих і 13 дітей) дістали травми.

Крім цього, чотирьох людей доправили в лікарню: двоє дорослих і двоє дітей.

Автобус з українцями зіштовхнувся з вантажівкою у Румунії: відео

Автобус українцями: 42 дітей і 15 дорослих, – зіштовхнувся з вантажівкою в Румунії (відео)

Ще новини України і світу: У Чехії поїзд, що прямував до України, зіштовхнувся з вантажним потягом: є загиблі і багато поранених