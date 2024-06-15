Внаслідок ДТП в Кіровоградській області 15 червня одна людина загинула, ще п’ять травмовані.
Біля села Розсохуватка Новоукраїнського району Кіровоградської області сталася ДТП.
Внаслідок аварії є загиблий і поранені.
Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на ДСНС у Кіровоградській області.
“Цієї ночі рятувальники допомагали в ліквідації наслідків ДТП, що сталася біля села Розсохуватка Злинської громади Новоукраїнського району”, – йдеться у повідомленні.
ДТП в Кіровоградській області 15 червня – 1 людина загинула, 5 поранені
За даними служби ДСНС, водій легковика Dacia Sandero не впорався з керуванням, з’їхав з проїжджої частини шляху та перекинувся.
“Одна особа загинула, п’ять – травмовано”, – додали у ДСНС.
Ще новини України: Окупанти вдарили по Сумщині 14 червня – є загиблий і поранені