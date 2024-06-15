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ДТП в Кіровоградській області 15 червня – 1 людина загинула, 5 поранені

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Журналіст
ДТП в Кіровоградській області 15 червня – 1 людина загинула, 5 поранені

Внаслідок ДТП в Кіровоградській області 15 червня одна людина загинула, ще п’ять травмовані.

Біля села Розсохуватка Новоукраїнського району Кіровоградської області сталася ДТП.

Внаслідок аварії є загиблий і поранені.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на ДСНС у Кіровоградській області.

“Цієї ночі рятувальники допомагали в ліквідації наслідків ДТП, що сталася біля села Розсохуватка Злинської громади Новоукраїнського району”, – йдеться у повідомленні.

ДТП в Кіровоградській області 15 червня – 1 людина загинула, 5 поранені

ДТП в Кіровоградській області 15 червня – 1 людина загинула, 5 поранені

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За даними служби ДСНС, водій легковика Dacia Sandero не впорався з керуванням, з’їхав з проїжджої частини шляху та перекинувся.

“Одна особа загинула, п’ять – травмовано”, – додали у ДСНС.

Ще новини України: Окупанти вдарили по Сумщині 14 червня – є загиблий і поранені

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