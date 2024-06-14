Окупанти вдарили по Сумщині 14 червня – є загиблий і поранені

Росіяни вдарили по Сумщині 14 червня. Внаслідок удару одна людина загинула, четверо поранені.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Сумську ОВА.

Сьогодні, 14 червня ворог наніс удар по Шосткинській громаді на Смущині. Попередньо, одна людина загинула, четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Постраждалим надано необхідну медичну допомогу. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

Громадян закликають дотримуватися правил безпеки, не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Також відомо, що вранці окупанти за допомогою FPV-дрона обстріляли соціальний автобус в Есманській громаді Шосткинського району, що на Сумщині. Поранені 3 людей.

Ситуація в області

Вночі та зранку росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 30 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Великописарівська та Дружбівська громади.

Ще новини України: Росіяни обстріляли FPV-дронами пасажирські автобуси з людьми на Харківщині і Сумщині