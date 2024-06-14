Росіяни обстріляли FPV-дронами пасажирські автобуси з людьми на Харківщині і Сумщині

Росіяни обстріляли FPV-дронами пасажирські автобуси, які перевозили цивільних громадян. Атаки сталися на Харківщині і Сумщині.

Про це інформують Новини України – НСН.

Росіяни обстріляли FPV-дронами у Куп’яньку

Російські армійці 13 червня двічі завдали ударів безпілотниками по Куп’янську Харківської області.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними прокуратури, близько 16:40 російський FPV-дрон влучив у дорогу в Куп’янську. Від вибуху зазнав шкоди рейсовий автобус «Куп’янськ-Харків».

Як уточнили в Харківській обладміністрації, автобус перевозив 15 цивільних.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

14 червня знову атака – тепер на Сумщині

Сьогодні, 14 червня, зранку росіяни, застосувавши FPV-дрон, обстріляли соціальний автобус у Есманьській громаді Шосткинського району. В автобусі перебувало понад 20 людей.

Попередньо, троє жінок отримали поранення, різного ступеня тяжкості. Постраждалим надано медичну допомогу.

Всіх пасажирів автобуса евакуйовано.

Наслідки ворожої атаки уточнюються, повідомляє Сумська ОВА.

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