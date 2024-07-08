8 липня у Норвегії чоловік кинув два коктейлі Молотова у королівський палац. Його вже затримали.

Повідомляють Новини України – НСН з посиланням на NRK.

У понеділок після обіду в Осло чоловік кинув дві саморобні бомби у будівлю Королівського палацу. Поліція отримала повідомлення про цей інцидент та швидко виє хала на місце. Вони загасили пожежу і затримали чоловіка.

У Норвегії чоловік кинув два коктейлі Молотова у королівський палац

Як розповів поліцейський Оле Магнус Даніельсен, затриманий є громадянином Білорусі і перебуває у розшуку в Нідерландах.

Поліція з’ясовує, чому чоловік перебуває у Норвегії і чим керувався, коли кинув коктейлі Молотова в палац. На момент арешту, затриманий чоловік мав при собі декілька пляшок з рідиною.

А під час інциденту у Королівському палаці перебував член норвезької монаршої сім’ї. Хто саме – невідомо. Після цього Королівський палац закрився для відвідувачів і призупинив екскурсії. Але пообіцяв відновити.

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