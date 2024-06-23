У Дагестані невідомі обстріляли синагогу, церкву та пост поліціянтів – подробиці

23 червня у Дагестані невідомі обстріляли синагогу, церкву та пост поліціянтів. Є вбитий і поранений.

Про це пише «Главком» з посиланням на російські ЗМІ. Повідомляє сайт «новини України – НСН».

Невідомі напали на православну церкву і синагогу у місті Дербент сьогодні о 18:00. Внаслідок чого загинув поліцейський. Ще один був поранений. Даний факт підтвердили ві МВС Дагестану.

У Дагестані невідомі обстріляли синагогу

Також там повідомили, що стрілянина сталася в Махачкалі. Там невідомі обстріляли пост прикордонників на вулиці Єрмошкіна. За попередньою інформацією, поранення отримав один поліцейський. У місті оголошено план «Перехоплення».

Окрім того, на кордоні між РФ і самопроголошеною Абхазією невідомі відкрили вогонь по російському КПП.

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