США нададуть Україні додаткових $4,5 млрд допомоги. Фінансування надходитиме траншами.

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) оголосило про виділення уряду України додаткових $4,5 млрд через механізм Світового банку. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Espresso TV”.

Фінансування USAID надходитиме до уряду України траншами. Перший із них у розмірі $3 млрд очікується вже цього місяця. Кошти США мають допомогти українському уряду надавати соціальну та фінансову допомогу населенню, дітям з обмеженими можливостями та мільйонам внутрішньо переміщених осіб.

В USAID зазначили, що бюджетна підтримка США дозволила уряду України підтримувати постачання газу та електроенергії до лікарень, шкіл та іншої критичної інфраструктури й доставляти терміново необхідні гуманітарні вантажі громадянам. Також кошти пішли на виплати лікарям, вчителям та іншим бюджетним працівникам.

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