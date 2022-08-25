Що потрібно знати україньким біженцям які повертаються з Польщі. Починаючи з 24 лютого багато громадян виїхали закордон.
У деяких регіонах України вже давно спостерігається спокійна ситуація, тому люди повертаються додому в Україну. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “5 канал”.
Українці які оформили статус біженця або тимчасовий прихисток у Польщі, перед поверненням на Батьківщину повинні повідомити про свій від’їзд організацію ZUS. А саме:
- громадни, які отримують понад 500 злотих фінансової допомоги:
- громадяни, що подали заявку на отримання фінансової допомоги;
- громадяни, які отримують сімейний капітал на дітей;
- громадяни, які звернулися за допомогою по програмі “Сімейний капітал” але не встигли отримати допомогу;
Окрім того, перед виїздом в Україну людям треба заповнити заяву за посиланням.
Алгоритм заповнення заяви
- Увійдіть облікового запису на порталі PUE ZUS і обрати вкладку Страхувальний або Бенефіціар;
- У бічному меню оберіть одну з програм:
“Сім’я 500+” – “Деталі ваших заявок” (якщо ви отримуєте фінансову допомогу у розмірі понад 500 злотих/міс, або подали заявку на отримання допомоги);
“Капітал на догляд за сім’єю” – “Деталі ваших заяв” (якщо ви отримуєте капітал на догляд за сім’єю або подали заявку на отримання цієї допомоги);
- Натисніть “Заявка на виїзд”;
- Ваші дані автоматично додадуться до форми UKR-IW з профілю PUE. Ви також можете ввести їх власноруч: на першій сторінці вкажіть свою домашню адресу, на другій – заповніть решту даних (хто виїжджає з Польщі), а також введіть дату виїзду;
- Натисніть кнопку “Перевірити”. Якщо всі поля заповнені правильно – збережіть форму і закрийте її;
- Після цього надішліть запит і підпишіть заяву (в електронному вигляді через профіль PUE, кваліфікованим електронним підписом, довіреним підписом або особистим (e-ID)).
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