Що потрібно знати україньким біженцям які повертаються з Польщі. Починаючи з 24 лютого багато громадян виїхали закордон.

У деяких регіонах України вже давно спостерігається спокійна ситуація, тому люди повертаються додому в Україну. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “5 канал”.

Українці які оформили статус біженця або тимчасовий прихисток у Польщі, перед поверненням на Батьківщину повинні повідомити про свій від’їзд організацію ZUS. А саме:

громадни, які отримують понад 500 злотих фінансової допомоги:

громадяни, що подали заявку на отримання фінансової допомоги;

громадяни, які отримують сімейний капітал на дітей;

громадяни, які звернулися за допомогою по програмі “Сімейний капітал” але не встигли отримати допомогу;

Окрім того, перед виїздом в Україну людям треба заповнити заяву за посиланням.

Алгоритм заповнення заяви

Увійдіть облікового запису на порталі PUE ZUS і обрати вкладку Страхувальний або Бенефіціар; У бічному меню оберіть одну з програм:

“Сім’я 500+” – “Деталі ваших заявок” (якщо ви отримуєте фінансову допомогу у розмірі понад 500 злотих/міс, або подали заявку на отримання допомоги);

“Капітал на догляд за сім’єю” – “Деталі ваших заяв” (якщо ви отримуєте капітал на догляд за сім’єю або подали заявку на отримання цієї допомоги); Натисніть “Заявка на виїзд”; Ваші дані автоматично додадуться до форми UKR-IW з профілю PUE. Ви також можете ввести їх власноруч: на першій сторінці вкажіть свою домашню адресу, на другій – заповніть решту даних (хто виїжджає з Польщі), а також введіть дату виїзду; Натисніть кнопку “Перевірити”. Якщо всі поля заповнені правильно – збережіть форму і закрийте її; Після цього надішліть запит і підпишіть заяву (в електронному вигляді через профіль PUE, кваліфікованим електронним підписом, довіреним підписом або особистим (e-ID)).

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