Співзасновник «ПриватБанку» Геннадій Боголюбов виїхав з України – ЗМІ

Про це пише УП, передають Новини України – НСН.

У правоохоронних органах виданню підтвердили, що вже знайшли і допитали чоловіка, за документами якого Боголюбов покинув Україну. Пенсіонер розповів журналістам, що загубив закордонний паспорт весною 2022 року. А також запевнив. Що не виїжджав з України 24 червня 2024 року.

Покинути державу Геннадію Боголюбову допоміг 46-річний прикордонник Володимир Макаренко. Зараз він перебуває у СІЗО. А Геннадій Боголюбов між Лондоном та Віднем. Наразі він шукає політичний притулок.

В той самий час, у прес-службі Геннадія Боголюбова стверджують, що він покинув державу за своїм паспортом. До того ж він старше 60 років і має 7 дітей. З них 5 є неповнолітніми. Тобто він має всі підстави для виїзду за кордон.

Як пише ЗМІ, для виїзду за кордон Боголюбову потрібен був інший паспорт. Тому що в системі прикордонників щодо нього стоїть «прапорець». Це означає, що його виїзд повинен був узгоджуватися з керівництвом прикордонної служби.

Співзасновник «ПриватБанку» Геннадій Боголюбов виїхав з України

Геннадій Боголюбов народився на Дніпропетровщині. У 1990-х роках разом з Ігорем Коломойським став співзасновником «ПриватБанку». Станом на 2021 рік Боголюбов займав 5 сходинку в рейтингу найбагатших людей від Forbes. Тоді його статки оцінювали в 1,7 млрд доларів.

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