«Квартал 95» відхрестився від Руслана Ханумака, який виїхав в США

«Квартал 95» відхрестився від актора і ведучого Руслана Ханумака, який виїхав в США.

Офіційну заяву студія «Квартал 95» зробила в історії своєї сторінки в Інстаграм. Повідомляють Новини України – НСН.

«Щодо вчинку Руслана Ханумака, новина про якого розлетілася по ЗМІ. Хочемо зазначити, що Руслан Ханумак ніколи не був штатним працівником студії «Квартал 95», йдеться у повідомленні .

Раніше студія працювала з Русланом як зі сценаристом, режисером та актором на умовах договору.

«З 2021 року Студія «Квартал 95» не має з Русланом Ханумаком ніяких цивільно-правових та трудових відносин», повідомили у «Кварталі»

«Квартал 95» відхрестився від Руслана Ханумака

Нагадаємо, 34-річний актор “Кварталу-95” Руслан Ханумак виїхав з України до США. Про це він повідомив у своїх соціальних мережах.

«Нехай я буду в очах багатьох зрадником, але мій син буде рости з татом», написав Ханумак.

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