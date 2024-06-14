Росіяни скинули бомбу на житлові квартали Селідового: багато поранених і руйнування

Росіяни скинули бомбу на житлові квартали Селідового, що на Донеччині. Є поранені і руйнування.

Про наслідки удару розповіли у Донецькій обласній прокуратурі, передають Новини України – НСН.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

13 червня 2024 року, о 21:10, окупанти скинули авіабомбу на житловий квартал м. Селидове. Попередньо, проти мирного населення ворог застосував «УМПБ Д-30СМ».

Внаслідок обстрілу зазнали травм четверо жінок та двоє чоловіків віком від 62 до 93 років. У них діагностовано мінно-вибухові й осколкові поранення і забої. Потерпілі – мешканці приватних та багатоквартирних будинків, у яких вибуховою хвилею вибило вікна.

Також пошкоджено щонайменше 10 багатоповерхових житлових будинків, приватне домоволодіння, магазини, кафе й аптеку.

Росіяни скинули бомбу на житлові квартали Селідового: фото

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