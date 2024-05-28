Військові РФ атакували Донецьку область 28 травня. На селище Олексієво-Дружківка було скинуто авіаційну бомбу.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Росіяни скинули авіабомбу на Олексієво-Дружківку. Розпочато розслідування за фактами поранення 6 осіб, серед яких 4-річна дитина.

Окупанти атакували Донецьку область 28 травня авіабомбою – серед поранених 4-річна дитина

Повідомляється, що за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

«За даними слідства, 28 травня 2024 року російські війська завдали удару авіабомбою по селищу Олексієво-Дружківка Краматорського району. Під приціл окупантів потрапили приватні будинки. Зазнали поранень шестеро людей, серед яких матір та її 4-річний син. Постраждалим оперативно надано медичну допомогу», – йдеться в повідомленні.

Також відомо, що у селищі пошкоджено десятки домоволодінь, церкву та 4 автівки. Огляд місця події триває.

«Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф», – зазначили в Офісі Генерального прокурора.

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