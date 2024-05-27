Окупанти здійснили обстріл Чернігівщини 27 травня. Було завдано ударів по двох селах Семенівської громади Чернігівської області.

Унаслідок обстрілів Чернігівщини двоє цивільних жителів зазнали поранень.

Про це повідомила Нацполіція, передають Новини України – НСН.

Удень окупанти скинули з дрона вибухівку на сільгоспбудівлю, біля якої був 38-річний цивільний чоловік. Унаслідок вибуху він зазнав травм, його госпіталізували.

буквально за годину рвійськові РФ поцілили з артилерії ще по одному селу Семенівської громади та поранили літню жінку. Поліцейські допомогли евакуювати постраждалу до лікарні.

Обстріл Чернігівщини 27 травня – росіяни скинули вибухівку на сільгоспбудівлю (фото)

Унаслідок ворожих отсрбілів також відбулося загоряння кількох житлових будинків. Поліція зафіксувала наслідки російських атак і зібрала докази воєнних злочинів окупантів.

За цими фактами поліціянти відкрили провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

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