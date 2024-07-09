Макрон назвав дві країни Альянсу, які проти вступу України до НАТО

Французький президент Емманюель Макрон прямо назвав дві країни Північноатлантичного альянсу, які проти вступу України до НАТО.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на агентство DPA, яке цитує французького лідера, передають “Новини України – НСН“.

Хто проти вступу України до НАТО

За словами Макрона, це США і Німеччина.

Перед самітом НАТО у Вашингтоні Макрон відзначив “сильну опозицію” США та Німеччини щодо запрошення України приєднатися до Альянсу.

Зрештою, запрошення України до НАТО буде рішенням союзників, – додав він

Президент Франції нагадав про події тогорічного саміту у Вільнюсі, коли Києву також відмовили у запрошенні на вступ попри публічну критику з українського боку.

Українці були досить роздратовані, коли дійшли висновку, що двері в НАТО були відчинені, але не настільки. І я думаю, що сценарій для Вашингтонського саміту такий самий – сказав Макрон

Про опозицію США та Німеччини вступу України в НАТО раніше говорили численні ЗМІ.

Саміт НАТО у Вашингтоні, який триватиме 9-11 липня, має проголосити “незворотний” шлях України до Альянсу.

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