Лунала повітряна тривога: у Словаччині сотні людей вийшли на підтримку України і проти Фіцо

У Словаччині сотні людей вийшли на мітинг на підтримку України і проти Фіцо, повідомляє НСН з посиланням на DennikN. Акція почалася з повітряної тривоги.

У центрі Братислави у вівторок 12 березня ввечері зібралися щонайменше кілька сотень людей, щоб висловити свою незгоду з зовнішньополітичним курсом уряду Фіцо щодо російсько-української війни. Зокрема, щоб висловити підтримку Україні та протестувати проти словацького уряду, який, на думку критиків, занадто наблизився до Росії.

Акцію організувала словацька громадська ініціатива “Мир Україні”, яка зазначила, що зовнішня політика уряду Роберта Фіцо належить до прихильної Росії, що суперечить інтересам Словаччини і ЄС.

Акція на Площі Свободи почалася із сигналу повітряної тривоги. Під час своїх виступів громадські діячі та деякі політики висловлювали обурення тим, що певні дії влади “переступають усі межі” і є ганьбою для країни. Також зі сцени була зачитана спільна заява ініціативи, у якій зазначається, що “проросійська риторика і пропаганда представниками державної влади є неприйнятною і загрожує інтересам Словаччини і майбутньому”.

Уряд прем’єр-міністра Роберта Фіцо викликав занепокоєння серед критиків після приходу до влади в жовтні минулого року своєю різкою критикою європейської військової допомоги Україні та його прагненням відновити зв’язки з Росією як культурні, так і політичні. Він відкинув допомогу Україні зброєю, за винятком комерційних поставок.

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