Нова акція в АТБ «Безкоштовна доставка» – тільки до 31 березня

Нова акція в АТБ «Безкоштовна доставка» діє з 4 до 31 березня включно. Про це повідомляють на офіційному сайті компанії, передає НСН.

Нова акція в АТБ «Безкоштовна доставка»: які умови

Щоб скористатись пропозицією:

Робіть замовлення від 1250 гривень.

Вага замовлення не повинна перевищувати 30 кг.

Отримуйте доставку за 1 грн.

Пропозиція не розповсюджується на доставку поштових операторів “Нова пошта” та “Укрпошта”.

Під безкоштовною доставкою мається на увазі доставка за 1,00 грн. замовлень вартістю 1250,00 грн. та вагою до 30 кг. Акція проводиться виключно в мережі магазинів ТОВ «АТБ-Маркет», тільки з 04.03.24 по 31.03.24.

Акція діє на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій. Про детальні умови Акції, а також адреси магазинів можна дізнатися у куточку споживача, на сайті www.atbmarket.com або за телефоном безкоштовної гарячої лінії 0-800-500-415.

Які продукти ви можете вибрати онлайн в каталозі АТБ?

Які б продукти ви не замовляли, АТБ онлайн магазин гарантує якість і свіжість і доставку вашого замовлення, – запевняють у компанії

Найпопулярнішими категоріями в каталозі є:

овочі й фрукти — смачне різноманіття корисних вітамінів і мінералів у будь-яку пору року;

бакалія з великим вибором круп, борошна, продуктами для діабетиків тощо;

молочна продукція — якісний кефір, йогурт, молоко, сир, десерти та інші товари з молока;

ковбаса та м’ясо — різноманіття виробів з різними способами виготовлення сподобається усім;

хлібобулочні вироби — від свіжої випічки до лавашів, від батона до хлібців.

Перелік доступних категорій набагато більше. Різні напої, риба, морепродукти, кондитерські вироби — все це містить каталог товарів ATБ, і все це доступне до замовлення.

Як працює ATБ доставка?

Онлайн супермаркет ATБ — це спосіб зручно оформити доставку кур’єром до вас додому, доступний самовивіз із супермаркету. Що треба зробити:

Вибрати з асортименту потрібні товари.

Перевірити кошик і оформити далі замовлення, слідуючи підказкам.

Вибрати спосіб оплати товару та доставки.

АТБ пропонує низькі ціни та постійні акції. На офіційному сайті можна подивитися перелік товарів зі знижкою. З АТБ замовлення вам може привезти кур’єр за вказаною адресою.

Поза рамками акції (тобто за гроші), клієнту доставлять будь-яке замовлення вартістю від 10 грн і вагою до 100 кг.

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