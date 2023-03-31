Самопроголошений президент Лукашенко звернувся з посланням до білоруського народу 31 березня. Частину своєї промови він присвятив Україні і війні, розв’язаній Росією проти неї, передає НСН, посилаючись на держінформагентство БелТА.
Лукашенко лякав третьою світовою війною, погрожував ядерною зброєю і закликав Україну та росію до переговорів «без попередніх умов».
«Запитання одне: що робити? Усі ви розумієте та знаєте, шлях один: переговори. Переговори без попередніх умов. Спробую ризикнути запропонувати припинити бойові дії. Оголосити перемир’я без права переміщення, перегрупування військ з обох боків, без права перекидання зброї та боєприпасів, живої сили та техніки! Усі завмерли!» – сказав Лукашенко.
Він також додав, що переговори треба розпочинати саме зараз, а не пізніше, поки «не почалася ескалація».
Самопроголошений президент також заявив, що має «інсайдерську інформацію» про те, що нібито «люди з обох боків фронту в Україні вже починають домовлятися – командири рот, взводів, комбати».
Далі Лукашенко повторив усі наративи московської пропаганди. Ми зібрали основні тези.
Лукашенко звернувся з посланням до білоруського народу: що він сказав
Ось основні тези, проголошені білоруським диктатором:
- В історії незалежної Білорусії ніколи не стояло так гостро питання збереження суверенітету;
- Гарячі конфлікти останніх десятиліть почалися з невгамовного бажання Заходу підкорити собі весь світ;
- Народу України потрібний мир, але це бажання нікого не цікавить на Заході;
- Росія була змушена включити до складу країни Крим;
- Бійня в Україні не завершиться, доки США не дадуть відмашку;
- Захід використав виграний на мінських переговорах час для мілітаризації України;
- На горизонті замаячила третя світова війна з ядерними пожежами.
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