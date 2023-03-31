Самопроголошений президент Лукашенко звернувся з посланням до білоруського народу 31 березня. Частину своєї промови він присвятив Україні і війні, розв’язаній Росією проти неї, передає НСН, посилаючись на держінформагентство БелТА.

Лукашенко лякав третьою світовою війною, погрожував ядерною зброєю і закликав Україну та росію до переговорів «без попередніх умов».

«Запитання одне: що робити? Усі ви розумієте та знаєте, шлях один: переговори. Переговори без попередніх умов. Спробую ризикнути запропонувати припинити бойові дії. Оголосити перемир’я без права переміщення, перегрупування військ з обох боків, без права перекидання зброї та боєприпасів, живої сили та техніки! Усі завмерли!» – сказав Лукашенко.

Він також додав, що переговори треба розпочинати саме зараз, а не пізніше, поки «не почалася ескалація».

Самопроголошений президент також заявив, що має «інсайдерську інформацію» про те, що нібито «люди з обох боків фронту в Україні вже починають домовлятися – командири рот, взводів, комбати».

Далі Лукашенко повторив усі наративи московської пропаганди. Ми зібрали основні тези.

Лукашенко звернувся з посланням до білоруського народу: що він сказав

Ось основні тези, проголошені білоруським диктатором:

В історії незалежної Білорусії ніколи не стояло так гостро питання збереження суверенітету;

Гарячі конфлікти останніх десятиліть почалися з невгамовного бажання Заходу підкорити собі весь світ;

Народу України потрібний мир, але це бажання нікого не цікавить на Заході;

Росія була змушена включити до складу країни Крим;

Бійня в Україні не завершиться, доки США не дадуть відмашку;

Захід використав виграний на мінських переговорах час для мілітаризації України;

На горизонті замаячила третя світова війна з ядерними пожежами.

Ще новини України і світу: «Ви не самі, ми вас підтримуємо»: Люк Еванс звернувся до українців