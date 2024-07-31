Ліквідовано лідера ХАМАСу і командира Хезболли – що відомо (фото, відео)

Унаслідок удару ВПС Ізраїлю по будівлі, пов’язаній з організацією «Хезболла», у Тегерані було ліквідовано одного з лідерів ХАМАСУ Хаджі Мохсана. А внаслідок удару по столиці Лівану Бейруту вбито високопоставленого командира руху “Хезболла” Фуада Шукра.

«Новини України – НСН» розповідають, що про це відомо.

Ліквідовано лідера ХАМАСу

Про ліквідацію одного з лідерів ХАМАСУ Хаджі Мохсана йдеться в заяві ХАМАСу, яку передає агенція Al Jazeera.

У ній стверджується, що Ганію вбили під час «лютого сіоністського нальоту на його резиденцію в Тегерані» після того, як той брав участь в церемонії інавгурації нового президента Ірану.

Речник ХАМАС Самі Абу Зухрі назвав вбивство Ісмаїла Ганії «серйозною ескалацією, яка не досягне своїх цілей». Він також заявив, що палестинське угруповання вестиме «відкриту війну за звільнення Єрусалиму та готове заплатити за це різну ціну».

Своєю чергою міністр спадщини Ізраїлю Аміхай Еліягу заявив, що смерть Ганії «робить світ трохи кращим».

Про лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганію відомо, що у 2006-2014 роках він обіймав посаду прем’єр-міністра Палестинської держави, а у 2012-2014 роках був її міністром закордонних справ. Одним основним видом діяльності Ганії був збір коштів для ХАМАСу. За даними різних ЗМІ, особисті статки палестинця становили 4 млрд долари.

У 2018 року Держдеп США визнав його міжнародним терористом. А у травні 2024 року прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан видав ордер на арешт Ганії.

Ліквідовано командира руху “Хезболла” Фуада Шукра

Армія оборони Ізраїлю підтверджує, що високопоставленого командира руху “Хезболла” Фуада Шукра було вбито в результаті ізраїльського авіаудару в столиці Лівану Бейруті.

Ввечері 30 липня Армія оборони Ізраїлю завдала цілеспрямованого удару в Бейруті по Фуаду Шукру, також відомому як “Саїд Мухсін”, найбільш високопоставленому військовому командиру “Хезболли” та голові її стратегічного підрозділу, – заявив представник армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі

Армія оборони Ізраїлю стверджує, що Шукр також був старшим військовим радником лідера “Хезболли” Хасана Насралли.

За даними ізраїльських військових, Шукр “відповідав за більшість найсучасніших озброєнь “Хезболли”, включно з ракетами з точним наведенням, крилатими ракетами, протикорабельними ракетами, ракетами дальнього радіусу дії та безпілотними літальними апаратами”, а також за “нарощування сил терористичного угруповання, планування та здійснення терористичних атак проти Держави Ізраїль”.

Зі свого боку міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, висловив свою “глибоку вдячність армії оборони Ізраїлю”.

За його словами, на руках Шукра “кров багатьох ізраїльтян”.

Сьогодні ввечері ми показали, що кров нашого народу має ціну, і що для досягнення цієї мети немає місця, недоступного нашим силам, – написав він у соціальних мережах 30 липня

Він був другим у ієрархії терористичної організації і відповідав за атаку на футбольне поле, де загинули 12 дітей.

За його голову США пропонували нагороду у розмірі 5 мільйонів доларів.

Тим часом міністерство охорони здоров’я Лівану повідомило, що внаслідок удару Ізраїлю по Бейруту загинуло троє людей, двоє з яких діти. Ще 74 людини дістали поранення. Пошуки зниклих безвісти під завалами тривають.

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