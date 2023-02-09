«Колосальні втрати ЗСУ» – це російська ІПСО: військово-політичний оглядач

В Україні тривають важкі бої, і ситуація суттєво загострилася останнім часом. На жаль, українська армія втрачає бійців убитими і пораненими. Але інформація про «колосальні втрати ЗСУ» – це не що інше, як російська ІПСО – вважає Олександр Коваленко, український військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», журналіст, письменник, блогер, провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки імені Дмитра Тимчука.

Про це експерт написав у своєму блозі, передає НСН.

Коваленко передусім звертає увагу на походження інформації про втрати ЗСУ.

Як і очікувалося, росія та її агенти з інших країн почали масштабну ІПСО проти України, а саме, поширення фейку про «колосальні» втрати ВСУ через деякі іноземні ЗМІ та «джерела, що заслуговують на довіру». Але, як це буває у російських пропагандистів, ІПСО було реалізовано через одне місце, – зазначає Коваленко

Він розповів, що з 5 лютого до російського інформаційного простору почали вкидати повідомлення про втрати ЗСУ. При цьому жодне з повідомлень не мало якої загальної узгодженості за цифрами, що озвучуються.

Локомотивом наративу про «колосальні» втрати ЗСУ став трампіст полковник Дуглас Макгрегор, який в ефірі YouTube-каналу Judging Freedom заявив, що під час зустрічі з Ллойдом Остіном Валерій Залужний нібито повідомив йому про втрати ЗСУ у 257 тисяч осіб, а в самій Україні залишилося всього 18 млн мешканців.

Думаю, не всі пам’ятають чи знають, хто такий Макгрегор, а тому нагадаю, що цей «полковник» у 2014 підтримав окупацію Криму росією, про що заявив в ефірі російського RT. 27 лютого 2022 року саме він заявляв, що українська армія розгромлена, а перемога росії очевидна, – написав Коваленко

Він додав, що навіть 12 вересня в ефірі програми відомого брехуна та маніпулятора Такера Карлсона Макгрегор заявив, що українська армія розгромлена.

Отже, трампістську шістку на півставки кремлівської пропаганди було задіяно на всі 146%, тим самим і проваливши ІПСО у зачатку, – зазначив український експерт. – Адже всі знають, навіть у Республіканській партії, хто такий Дуглас Макгрегор, скільки коштує його продажна душонка і наскільки «цінні» та «достовірні» його заяви.

Крім Дугласа Макгрегора в інфополі закинули якесь повідомлення від якогось турецького ЗМІ, Hurseda, який посилається на витік із ізраїльської розвідки про те, що ЗСУ має 157 тис загиблих, 234 тис поранених, а ще тисячі загиблих іноземців, зі США, Польщі, Литви тощо.

При цьому, за даними цього ЗМІ, а отже, «розвідки» Ізраїлю, в Росії втрати становили лише 18 480 осіб. Дивно тільки, чому росія з такими незначними втратами та таким становищем у ЗСУ, тікала з Чернігівської, Київської, Сумської, Харківської, Миколаївської та частини Херсонської областей та оголосила мобілізацію на 300 тисяч? – пише Коваленко

Він підсумовує, що таким чином, всього за добу, одразу два джерела, в особі продажного конспіролога Дугласа Макгрегора та інформаційного смітника Hurseda, видали зовсім різні дані про «колосальні» втрати ЗСУ, які були підхоплені російськими пропагандистами.

Дане ІПСО, на думку Коваленка, було відповіддю на публікації шановних західних ЗМІ та заяви низки експертів про те, що російська армія втрати в Україні від 180 до 200 тис.

Тепер же, коли росія запустила дане ІПСО, вона не лише вкотре продемонструвала повну профнепридатність своїх відомств та пропаганди загалом, а й розкрила приблизні дані своїх втрат.

По суті, завдання поширення цього фейку отримали відразу всі російські силові відомства, але у зв’язку з відсутністю узгодженості та взаємодії, як, втім, і завжди, вони поширили дані, що кардинально відрізняються один від одного.

Дуглас Макгрегор повідомив про втрати ЗСУ в 257 тис осіб, а турецька смітник Hurseda в 157 тисяч. Таке враження, що або куратор Макрегора або Hurseda помилився при передачі методички в одній цифрі, чи сам хтось із виконавців затупив, висвітлюючи наратив. Загалом масштабна ІПСО вилилася в масштабну ганьбу. Але цікаве в цій історії ось що. Коли російська пропаганда запускає подібні ІПСО, вона намагається через них відвернути увагу від своїх провалів і часто використовує маніпулятивні дані, схожі зі своїми реальними. Це не наш літак збили, а українці. Це не нашу колону танків спалили, а українську. Це не наша БТГр у Макіївці злетіла у повітря, а українська, – робить висновок експерт

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