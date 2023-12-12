ВООЗ вимагає підвищити податки на алкоголь і солодку воду: що запланували в Україні

Всесвітня організація охорони здоров’я закликала уряди по всьому світу підвищити податки на алкоголь та солодкі напої (SSB). Про це повідомили на офіційному сайті ВООЗ, передає НСН.

ВООЗ вимагає підвищити податки на алкоголь і солодку воду

В організації підрахували, що станом на 2023 більшість країн світу не використовують податки для стимулювання здорового способу життя, і вимагають це виправити. Україна при цьому діє згідно з планами ВООЗ: у нашій країні збираються не лише підвищити вартість алкоголю, а й запровадити податок на солодку воду.

Як йдеться у повідомленні організації, щорічно в усьому світі 2,6 млн людей помирають від причин, викликаних вживанням алкоголю, і ще понад 8 млн – внаслідок нездорового харчування. Запровадження акцизного податку не лише на спиртне, а й на SSB дозволить скоротити ці випадки смертності, впевнені в ВООЗ.

Під SSB маються на увазі всі напої з додаванням цукру. Зокрема це: недієтичні газовані напої, ароматизовані соковмісні напої, спортивні напої, підсолоджений чай, кавові напої з цукром, енергетичні напої тощо.

“Половина всіх країн, які мають податки на SSB, також мають податки на воду, що не рекомендовано ВООЗ. Незважаючи на те, що 108 країн оподатковують той чи інший вид підсолоджених цукром напоїв, у всьому світі в середньому споживчі податки становлять лише 6,6% від ціни газовані напої”, – йдеться у повідомленні.

Щодо алкоголю, то щонайменше 148 країн запровадили акцизи на алкогольні напої. Тим не менш, вино звільнено від акцизів у 22 країнах світу. У середньому частка акцизного податку в ціні пива становить 17,2%, а інших популярних спиртних напоїв – 26,5%.

“Оподаткування нездорових продуктів сприяє оздоровленню населення. Це позитивно впливає на все суспільство – менше хвороб і виснаження, а уряди отримують доходи для надання державних послуг”, – заявив директор Департаменту зміцнення здоров’я ВООЗ Рюдігер Креч.

Що вже планують в Україні

В Україні вже планують запровадити податок на солодкі та газовані напої. Йдеться про акциз у розмірі 0,1 євро (близько 4 грн) за кожен літр напою. Однак оподаткувати хочуть напої не лише з цукром, але й з іншими підсолоджувачами та ароматичними речовинами.

“Податки на вживання доданого цукру або різні види обмежень діють у 107 країнах світу. Це світова практика, що всебічно підтримується ВООЗ. І МОЗ підтримує її”, – заявили в МОЗ України.

У Латвії такий податок запровадили ще 2002 року, а Польщі – з квітня 2021-го (0,15 євро за кожен літр солодкого напою). Механізм роботи податку на солодке газування може бути дуже різним. Але все зводиться до того, що зростають витрати виробників – отже, зростає і ціна продукту. Через війну обмежується популярність таких напоїв. Приміром, у тій же Латвії рівень споживання солодкого газування один із найнижчих у Європі.

Крім того, в Україні хочуть підвищити мінімальні ціни на алкогольні напої. Це ті ціни, нижчі за які спиртне продавати не можна. Так, ціни на найдешевшу горілку пропонують підвищити на 5-13%, виноробну продукцію (крім ігристих та газованих винних напоїв) – на 40-85%, а на ігристі вина та газовані винні напої – на 12%.

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