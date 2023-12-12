Український цукор – європейські переробники хочуть, щоб Україна встановила квоту на експорт до ЄС

Український цукор в ЄС: європейські переробники хочуть, щоб Україна встановила квоту на експорт цукру до Євросоюзу, передає НСН.

Очікується, що різке зростання імпорту українського цукру в ЄС триватиме принаймні ще один сезон, що негативно позначиться на цінах у блоці. Хоча це може бути гарною новиною в період інфляції цін на продукти харчування, цукрова промисловість ЄС і фермери вимагають дій, пише Reuters.

Як і на інші товари, ЄС скасував мита на український цукор після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Це призвело до того, що імпорт українського цукру в ЄС зріс у десять разів.

«Спотові ціни вже почали знижуватися через український імпорт з приблизно 1000 євро за тонну — рекорду — до приблизно 800 євро, тоді як світові ціни продовжували зростати», сказав Тімоті Массон, аналітик групи виробників цукрових буряків CGB.

Коли ЄС стикається з дефіцитом цукру та змушений імпортувати, як це сталося цього сезону та, ймовірно, наступного, ціни всередині блоку будуть торгувати з надбавкою до світових, щоб відобразити вартість транспортування та імпортне мито.

Зниження спотових цін в ЄС було зафіксовано перед падінням світових ринків цукру минулого тижня після того, як Індія заявила, що накаже цукровим заводам зосередитися на виробництві цукру замість етанолу.

Падіння цін непокоїть виробників цукрових буряків, у яких після кількох важких жнив знову зріс дохід, а також виробників, які завдяки високим цінам отримали рекордні прибутки.

«Я розумію, що йде війна, і ми маємо захищати Україну, але платити за рахунками не лише фермерам і промисловості», сказав фермер, який вирощує цукрові буряки, Гійом Вулленс на щорічній зустрічі CGB у Франції.

Група виробників цукру в ЄС CEFS закликала Єврокомісію переконати Україну встановити квоту на експорт цукру в ЄС і попросити Київ забезпечити, щоб цукор, що надходить з країни, вироблявся подібно до екологічних норм, які застосовуються до фермерів ЄС.

«Якщо європейський ринок цукру залишиться в дефіциті, ми все одно стурбовані масовим надходженням українського цукру в Європейський Союз. Відсутність регулювання європейського імпорту з України обов’язково вплине на ціни на цукор», говорить генеральний директор найбільшого у Франції виробника цукру Tereos Олів’є Ледук.

Європейські гравці промисловості та фермери зазначають, що вони розуміють, що їхні заклики можуть не знайти відгуку у політиків, оскільки Україна перебуває у стані війни, а споживачі все ще страждають від різкого стрибка цін на цукор.

Водночас Ледук підкреслив, що зниження цін матиме лише обмежений вплив на зниження інфляції, оскільки цукор становить лише незначну частину витрат більшості виробників сільськогосподарської продукції.

Як повідомлялося раніше, в наступному році виробництво цукру в Україні може зрости до 2 млн т.

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