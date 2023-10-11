15 жовтня, Місяць затемнить майже весь сонячний диск, залишаючи лише 9% видимого сонячного краю і створюючи кільцеподібне сонячне затемнення. Про це повідомляє Space.com, передає НСН.

“Вогняне кільце” 2023: кільцеподібне сонячне затемнення – як подивитись в Україні

Затемнення не відзначиться в небі України — побачити затемнення можна з більшої частини південного заходу Сполучених Штатів (Орегон, Каліфорнія, Техас, Невада, Юта, Арізона, Колорадо, Нью-Мексико) і Центральної Америки (Мексика, Гватемала, Беліз, Гондурас, Нікарагуа, Коста-Ріка, Панама, Колумбія та Бразилія). Однак подивитись на видовищне вогняне кільце з будь-якої точки планети можна буде завдяки сучасним технологіям.

Найцікавіший момент затемнення триватиме близько 4 — 5 хвилин, однак весь процес можна спостерігати понад 2,5 години. До та після вогняного кільця відбуватиметься часткове сонячне затемнення.

Для спостерігачів з інших регіонів планети буде необхідно використовувати спеціальні сонячні окуляри, аби спостерігати за сонячним затемненням. Крім цього, камери, телескопи та біноклі повинні мати встановлені сонячні фільтри. Для українців та європейців, що перебувають на своїй території, є можливість спостерігати за цим явищем через онлайн-трансляцію. Початок затемнення запланований на 14 жовтня 2023 року о 18:03 за київським часом і триватиме до 23:55. Найяскравіший момент очікується приблизно о 20:59 за київським часом.

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