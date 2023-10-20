Поранений росіянин поскаржився на роботу військово-лікарських комісій країни-агресора. Він заявив, що на фронт відправляють “косих, кульгавих та сліпих” і після лікування сам він не має наміру повертатися на службу. Про це повідомляє Головне управління розвідки МО, передає НСН.

“Відправлять мене назад, таким, як є”: росіянин поскаржився на роботу ВЛК в армії РФ

Було перехоплено телефонну розмову пораненого окупанта, в якій він розповів про лікування після поранень.

“Живий-здоровий, лежу в лікарні. Нічого, око вчора закапали, зробили знімки рук, плеча, всього ось цього. Так-так, є уламки. Один уламок зайшов вище коліна, сантиметрів 20-25 пройшов по тілу і зупинився ось тут, неподалік паху, ну, в нозі”, – розповів він своїй співрозмовниці.

За словами пораненого, тепер йому необхідно витягти уламки, а загалом “прогнози невтішні”.

“Око ліве як бачить, так і бачитиме, праве нормально. А сітківка видалена. Вони сказали, на око нічого не зможуть зробити, а у вухах, ось ці перетинки, – через пів року операція. Хто мене тут пів року триматиме. Напевно, зараз подістають усе, що там далі робитимуть, не знаю”, – сказав військовий РФ.

Він додав, що після лікування не має наміру повертатися на службу в армії країни-агресора і добиватиметься цього через суд.

“Як тільки мене випустять, найму адвоката і пробуватиму комісуватися. Ці п***ри, б***ь, відправлять такий, який я є, туди. З автоматом ходити, поки мене не пристрелять повністю. Вони зараз не дивляться – косий, кульгавий, сліпий. А нас не випускають взагалі нікуди. Це показовий госпіталь, сюди і Путін приїжджав”, – розповів поранений загарбник.

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