Кого з чоловіків Польща поверне назад до України – пояснення юриста

Питання повернення ухилянтів з-за кордону вже кілька тижнів цікавить українських чоловіків у Польщі. На початку вересня в польських ЗМІ з’явилася інформація про випадки екстрадиції до України. Про це повідомляє РБК-Україна, передає НСН.

Кого з чоловіків Польща поверне назад до України

За даними Прикордонної служби Польщі, після 24 лютого 2022 року в країну в’їхало близько 80 тис. українських чоловіків, які потенційно можуть бути мобілізовані.

Ті особи, які знаходяться у Польщі без будь-якого статусу, повинні стати на консульський облік, каже Катерина Аніщенко, адвокат юридичної компанії Riyako&Partners.

“Якщо вони перебувають у Польщі на незаконних підставах, то Польща має право їх повернути до країни громадянства. Якщо у Польщі вони перебувають на консульському обліку в залежності від статусу (особа, яка втікає від війни чи біженець), це не говорить про те, що вони отримають повістки і підуть служити”, – звертає увагу юрист.

Вона також повідомила, що в її практиці не було випадків, коли чоловіків, які перебувають на консульському обліку в Польщі або інших країн, правоохоронні органи вимагали б повернутися в Україну або вручали б їм повістки.

“Якщо людина легально працює, це означає, що вона легально перебуває на території Польщі. Тому підстав для примусового повернення такого чоловіка немає. Екстрадиція наразі передбачена лише для злочинців, які оголошені за ухвалою суду у всеукраїнський та міжнародний розшук”, – пояснює фахівець.

Водночас українці, які порушили польське законодавство (наприклад, працюючи нелегально) і отримали наказ повернутися в Україну, залишаються в сусідній країні через війну.

“На кожну людину українська влада має подати запит. Щоб говорити, що ті громадяни порушили законодавство, має бути рішення українського суду. Якщо говоримо про порушення законодавства у Польщі, то ця країна має право порушити питання щодо їх повернення на територію України. Але для цього є міжнародна дипломатична переписка: Польща повідомляє Україну про таку ситуацію і про те, що готові повернути такого громадянина, якщо буде запит”, – зазначає юрист.

Катерина Аніщенко додала, що видачі чоловіків із Польщі за фактом громадянства не буде – лише через оголошення в міжнародний розшук окремих осіб. Це стосується й будь-якої іншої країни.

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