Відомого виробника шоколаду внесли до переліку спонсорів війни – НАЗК

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло до переліку міжнародних спонсорів війни провідного світового виробника шоколаду – швейцарську компанію Barry Callebaut. Про це повідомляє пресслужба НАЗК, передає НСН.

Відомого виробника шоколаду внесли до переліку спонсорів війни

В Агенстві нагадали, що Barry Callebaut працює в РФ понад 15 років і має на її території 3 фабрики. У Москві в бізнес-центрі Alcon навіть розташовується Академія Шоколаду Barry Callebaut, яка є другою за розмірами у компанії.

Наразі компанія так і продовжує утримувати в росії 3 фабрики та сплачувати податки до бюджету країни-агресорки, з якого йдуть гроші на вбивства українців. Вона також постачала свою продукцію російській кондитерській фабриці, шоколад якої входить до сухпайків армії окупантів.

Компанія виробляє товари під брендами Sicao та Chocovic, а також імпортує продукцію під брендами Callebaut, Cacao Barry, Carma, Mona Lisa, Bensdorp, Van Hauten, La Morella тощо. Кожен четвертий виріб із шоколаду та какао у світі виготовлено з продукції цієї компанії.

Barry Callebaut продовжує бути активним учасником імпортно-експортних операцій з росією. У 2023 році на ринок росії компанією було імпортовано товарів на суму понад 94 млн дол. США, що більш ніж у 3 рази перевищує показники 2022 року. Серед імпортованих товарів – кондитерські вироби, сухі суміші, какао, какао-масло, пальмова олія, жир з Бельгії, Швейцарії, Естонії, Нідерландів, Німеччини, Італії, Індії, Іспанії.

Товари “першої необхідності”

Після початку повномасштабного вторгнення Barry Callebaut доставляла до РФ шоколад під виглядом товарів першої необхідності.

У компанії заявили, що шоколад нібито “є частиною щоденного раціону багатьох”. Це твердження є маніпулятивним, оскільки відповідно до законодавства країни-агресорки ані шоколад, ані какаомісткі продукти харчування не належать до продовольчих товарів першої необхідності.

Виконавчий директор компанії Пітер Бун зі свого боку виправдовувався, буцімто “військова операція в Україні була розпочата російським урядом, а не російським народом”.

За інформацією НАЗК, Barry Callebaut продовжує активно підтримувати економіку росії і, відповідно, спонсорувати агресію проти України. Жодних спроб засудити війну РФ проти України від керівництва компанії не було.

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