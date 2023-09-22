В США заявили, що Китай перетворюється на “імперію зла” (відео)

Колишній віце-президент США Майк Пенс окреслив свою стратегію проти комуністичного Китаю. Він виступив з промовою в понеділок на тлі несподіваних переговорів між Вашингтоном і Пекіном. Про це повідомляє The Epoch Time, передає НСН.

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Виступаючи в Гудзонівському інституті, Майк Пенс каже, що якщо стане президентом, то обіцяє викрити китайську компартію.

Пенс виклав свою стратегію протидії Пекіну. Він пропонує збільшити фінансування збройних сил США, боротися з викраданням інтелектуальної власності з боку Пекіна, запровадити візові обмеження для китайців, а також протидіяти китайському впливу, відрізавши КНР від найважливіших галузей промисловості. Він також пообіцяв у перший день заборонити китайським компаніям купувати американські землі.

Хоча республіканські кандидати зайняли жорстку позицію щодо Китаю, Білий дім, за словами Байдена, намагається відповідально управляти своїми відносинами з КНР. Минулих вихідних радник з національної безпеки Джейк Салліван зустрівся з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї в Європі. Державний секретар Ентоні Блінкен також зустрівся з віце-президентом Китаю. Усі ці переговори можуть закласти фундамент для зустрічі президента Байдена із Сі Цзіньпіном у найближчі місяці.

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