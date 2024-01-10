В рф планують запустити серійне виробництво нових касетних авіабомб: чим вони небезпечні

Росія планує розпочати серійне виробництво нових плануючих касетних бомб. Йдеться про авіабомби “Дрель”. Першу партію мають виготовити вже у поточному році.

Про це повідомляє агентство Reuters. Там процитували коментар анонімного представника оборонного конгломерату “Ростех” російським ЗМІ. Передає НСН.

В рф планують запустити серійне виробництво нових касетних авіабомб

Відомо, що ці бомби здатні літати самостійно. Вони використовують плануючу траєкторію польоту, дістаються цілей на більшій відстані та вибухають над нею “у потрібний момент”.

“На сьогодні продукція пройшла всі види випробувань. Виготовлення першої партії авіабомби “Дрель” заплановано на 2024 рік”, – йдеться у повідомленні.

Про створення бомби заявляли ще у 2016 році. Тоді казали, що вона призначена для ударів по бронетанковій техніці, наземних станціях радіолокації, пунктах управління енергетичних установок та зенітних ракетних комплексів. Вони буцімто стійкі до перешкод та радіолокаційного виявлення, через що їхнє знищення стає складнішим.

За даними російських джерел, “Дрель” є різновидом касетної бомби. Вони випускають багато бомб меншого розміру, які детонують на великій території. Однак ті, які не вибухають, можуть бути небезпечними протягом десятиліть.

РосЗМІ пишуть, що інформація про використання таких бомб на війні проти України є конфіденційною. Російський диктатор володимир путін у липні минулого року заявляв, що рф за потреби застосує касетні бомби в Україні.

Раніше ми писали: Українцям на телефони надходять небезпечні повідомлення: про що йдеться і як уберегтися