В яких країнах світу найкраще знають англійську мову: як з цим в Україні

Як свідчать свіжі дані щорічного English Proficiency Index за 2023 рік, далеко не у всіх популярних туристичних країнах справи зі знанням англійської мови йдуть добре. Передає НСН.

В яких країнах світу найкраще знають англійську мову

Аналізуючи результати 2,2 мільйона дорослих, які склали стандартні тести EF з англійської мови в 2022 році в 113 країнах світу, кожній країні присвоювався рейтинг з максимальних 800 балів.

У підсумку рейтинг очолили Нідерланди, жителі яких набрали 647 балів. Загалом до топ-12 (країни з дуже високою компетентністю в англійській мові) потрапили десять країн Європи: Австрія (3), Данія (4), Норвегія (5), Швеція (6), Бельгія (7), Португалія (8), Німеччина (10), Хорватія (11), Греція (12). Другу сходинку посів Сінгапур, а Південна Африка – дев’яту.

У другій категорії (висока компетентність) опинилося 18 країн, включаючи більшість сусідніх з Україною: Польща (13), Румунія (15), Угорщина (17) і Словаччина (18). Також в цю категорію потрапили такі європейські країни, як Фінляндія (14), Болгарія (16), Литва (21), Люксембург (22), Естонія (23), Сербія (24), Чехія (26) і Швейцарія (30).

Україна ж потрапила в третю категорію (Середня компетентність), зайнявши 45 сходинку з 530 балами. Це 31 з 34 місць серед країн Європи, представлених в рейтингу – нижче тільки Вірменія (48), Туреччина (66) і Азербайджан (83), останні дві опинилися в четвертій категорії (низька компетентність). Водночас у третій категорії опинилися багато популярних європейських туристичних напрямків: Грузія (32), Іспанія, Італія, Молдова (всі три розділили 35 сходинку), Албанія (39) і Франція (43).

Ну а найгірше справи з англійською йдуть в Демократичній Республіці Конго (113), Таджикистані (112) і Ємені (111). Всього в п’ятій категорії (дуже низька компетентність) опинилися 22 країни, в тому числі Узбекистан (93), Таїланд (101) і Казахстан (104).

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