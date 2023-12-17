У росії рекламують “нову” ракету Х-БПЛА – подробиці

Російські пропагандисти почали активно рекламувати представлену в 2021 році ракету Х-БПЛА. За їхніми твердженнями, ця “новітня розробка” здатна справлятися із завданнями, які не під силу протитанковим ракетним комплексам. Про це повідомляє видання Defense Express, передає НСН.

У росії рекламують “нову” ракету Х-БПЛА

Як пише видання, Х-БПЛА – це керована авіаційна ракета, створена на базі протитанкового ракетного комплексу “Корнет”. Росіяни стверджують, що ракета нібито пройшла низку успішних випробувань, перш за все з дослідного зразка вертольота Ка-52М, крім того, Х-БПЛА, за їхніми словами, може використовуватися з безпілотників – “Иноходец”, “Форпост”, “Альтиус”, С-70 “Охотник”.

Також наголошується, що дальність Х-БПЛА заявляється на рівні 10 км, наводка відбувається лазерним променем.

Стверджується, що призначена ракета для ураження важкоброньованих цілей, а також і малоскоростних цілей у повітрі, що летять на низьких висотах. Крім того, росіяни оголосили, що ракета Х-БПЛА може “обманювати” системи активного захисту бронетехніки.

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