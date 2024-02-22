У РФ школярі вивчатимуть інтерв’ю Карлсона з путіним – The Moscow Times

В російській федерації учні будуть вивчати інтерв’ю, яке президент РФ надав американському журналісту Такеру Карлсону. Про це повідомляє The Moscow Times, передає НСН.

У РФ школярі вивчатимуть інтерв’ю Карлсона з путіним

“Інтерв’ю президента володимира путіна американському журналісту Такеру Карлсону вивчатимуть у російських школах. Відповідні матеріали опубліковані на порталі навчальних програм, рекомендованих Міносвіти росії та Мінпросвіти росії”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у пам’ятці для викладачів, яку підготувала автономна некомерційна організація “Агентство підтримки державних ініціатив”, 2-годинне інтерв’ю називається “значущим освітнім ресурсом” і рекомендується до використання в “навчальних цілях”. Зокрема, на уроках історії, соціальних наук і “в контексті патріотичного виховання”.

Викладачам пропонується “організувати класні дебати”, в яких школярі обговорювали б інтерв’ю. Рекомендується залучати дітей до “дослідницьких проектів”, пов’язаних з темами інтерв’ю, а також “розбирати інтерв’ю як медіатекст”, щоб “навчити учнів ідентифікувати надійні джерела інформації”.

Згідно з відкритими джерелами, автономна некомерційна організація “Агентство підтримки державних ініціатив” РФ – науково-освітня організація, що реалізує “масштабні освітні ініціативи в якості федерального інноваційного майданчика”.

Робота організації грунтується, в тому числі на практиках в області громадського контролю та оцінки якості освіти. Створена вона у 2021 році на виконання наказу Міністерства цифрового розвитку, зв’язку та масових комунікацій РФ “Про план заходів, спрямованих на забезпечення інформаційної безпеки дітей, на 2022-2027 роки”.

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