У Польщі заговорили про депортацію всіх українців призовного віку – подробиці

Генерал Вальдемар Скшипчак висловив пропозицію уряду Польщі щодо депортації всіх чоловіків призовного віку, як частину підтримки Києва в його зусиллях захищати батьківщину. Про це повідомило польське видання Onet Wiadomości, передає НСН.

У Польщі заговорили про депортацію всіх українців призовного віку

Командувач Сухопутних військ у відставці висловлює пропозицію полегшити взаємодію Офісу Президента України Володимира Зеленського з українськими військовозобов’язаними, що перебувають у Польщі.

“Це має бути ініціатива для урядів у Варшаві, Парижі, Празі, та де б вони не були. Ці уряди повинні допомогти Києву здійснити депортацію”, – вважає Скшипчак.

Водночас в Міністерстві закордонних справ Польщі зазначили, що усвідомлюють проблему, яку створює перебування військовозобов’язаних українців за кордоном, у тому числі на території їхньої країни.

“Ми розглядаємо, як ми можемо підтримати українську сторону. Ми віримо, що оптимальне рішення може бути знайдене на європейському рівні”, – повідомили у зовнішньополітичному відомстві Польщі.

При цьому там повідомили, що наразі “жодних робіт у цьому напрямку в МВС країни та адміністрації не ведеться”.

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