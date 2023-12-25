У Польщі закривають центри “Блакитна точка” для біженців: відомо причину

У Польщі закривають пункти підтримки українських біженців “Блакитна точка”, які з початку війни діяли у транзитних зонах. Центри завершать свою діяльність до 31 грудня.

Кожен третій українець, який перетнув українсько-польський кордон, отримував підтримку в “Блакитній точці”. Про це повідомляє unicef.org, передає НСН.

У Польщі закривають центри “Блакитна точка” для біженців

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) оголошують про поетапне закриття центрів “Блакитна точка” у Польщі. Це безпечні простори, де надавалася підтримка жінкам і дітям після початку війни.

Такі центри підтримки відкрили в Польщі в березні 2022 року у транзитних зонах, де біженці найбільше потребують допомоги: на пунктах перетину кордону, вокзалах, пунктах оформлення виплат та центрах розміщення. Робота “Блакитних точок” буде завершена до 31 грудня 2023 року.

За час діяльності у хабах “Блакитна точка” дітям і родинам, які втікають від війни, надали майже 950 тисяч послуг, які включали допомогу у сфері психічного здоров’я та психосоціальну підтримку, використання простору, дружнього до дітей, перенаправлення до органів захисту дітей, а також надання інформації про охорону здоров’я, освіту, житло та транспорт.

“У зв’язку зі зміною потреб у громаді біженців і затяжним характером конфлікту, протягом останніх місяців основна увага була зосереджена на переході до більш сталого підходу через громадські центри, що управляються у співпраці з муніципалітетами та місцевими організаціями, забезпечуючи розширення прав і можливостей громад в довгостроковому періоді”, – пояснюється на сайті ЮНІСЕФ.

Інформацію для біженців, які перебувають у Польщі можна буде знайти на сайті УВКБ ООН та сторінці ЮНІСЕФ “Спільно”. Там також вказані номери гарячих ліній, які надають невідкладну допомогу.

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