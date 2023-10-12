Європейська федерація журналістів спільно з Національною спілкою журналістів України організували у Парижі фотовиставку «Україна: Журналісти в зонах бойових дій». Про це повідомляє Укрінформ, передає НСН.

У Парижі відкрилася фотовиставка «Україна: Журналісти в зонах бойових дій»

«Журналісти на війні свідомо працюють в надзвичайних умовах. Лише за останні кілька місяців було три атаки на автомобілі журналістів під час відвідання фронту. А лише тиждень тому було цілеспрямовано запущено російську ракету по Харкову, по готелю, де проживали міжнародні журналісти та представники міжнародних місій», – заявив на відкритті виставки голова НСЖУ Сергій Томіленко.

За даними моніторингу НСЖУ, від початку повномасштабного вторгнення загинуло 16 журналістів, які виконували свої професійні обов’язки, а загалом медійників – разом з мобілізованими до армії – понад 70.

Томіленко зазначив, що ця виставка є даниною пам’яті полеглим колегам, а також частиною ініціативи НСЖУ щодо організації міжнародного трибуналу стосовно Росії за злочини проти журналістів і ЗМІ.

Голова відділу свободи слова та безпеки журналістів ЮНЕСКО Гільєрме Канела також наголосив на необхідності фіксації злочинів проти медіа.

«Одне з наших головних завдань – робити все від нас залежне, щоб задокументувати їх. Усі наші заяви покликані захищати журналістів, засуджувати винних та захищати правду та пам’ять. Ми маємо документувати злочини, дотримуватись усіх необхідних протоколів, проводити всі можливі експертизи, щоб потім боротися зі злом, аби воно не залишилось непокараним», – заявив Канела.

В експозиції представлено 26 фотографій, серед яких, зокрема, роботи лауреата Пулітцерівської премії та World Press Photo українського фотографа Євгена Малолєтки, фотографа інформаційного агентства Associated Press в Україні Єфрема Лукацького, українських воєнних фотографів Костянтина та Влади Ліберових (LIBKOS), Яна Доброносова, Дмитра Ключка та інших. Світлини відображають роботу журналістів у різних містах та регіонах України.

Представлені також роботи двох журналістів із Франції – Армана Сольдена (AFP) та Фредеріка Леклерка (BFM TV), які загинули в Україні під час виконання редакційних завдань.

«Ми маємо робити все від нас залежне, щоб гарантувати бодай базову безпеку журналістам… Ви і ваші колеги, хто зробив ці фотографії та знімав ці історії, зробили все для того, щоб страждання України не були забуті! Хочу висловити глибоку вдячність за правду і за вашу боротьбу, за вашу роботу», – звернулась до присутніх президент Міжнародної федерації журналістів Мая Север.

На відкритті показали відеоролик про роботу журналістів під час війни в Україні.

Після Парижа фотоекспозиція вирушить до Брюсселя.

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