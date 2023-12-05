У Німеччині закликали відправити на фронт чоловіків-біженців з України: деталі

Європейський союз повинен закликати українських чоловіків, які виїхали за кордон, втікаючи від війни, повернутися в Україну. Вони мають допомагати в тилу або служити у лавах Збройних сил України. Про це повідомив німецький депутат Бундесверу Родеріх Кізеветтер, передає НСН.

У Німеччині закликали відправити на фронт чоловіків-біженців з України

За словами депутата, українські чоловіки мають проживати в своїй державі у складний для неї період. Вони повинні обороняти країну на фронті або допомагати всіма можливими способами у тилу.

Він додав, що повернення чоловіків допоможе покращити становище солдат на передовій. Кізеветтер вказав, що в одній Німеччині зараз проживає 220 тисяч українських чоловіків і це “можна зібрати понад десять дивізій”.

“У Євросоюзі їх понад 600 тис. — здатних до військової служби українських чоловіків, які ухиляються від військової служби. Вони допомогли б батьківщині у підтримці Червоного Хреста. Тож ми німці теж повинні звернутися із закликом до молодих людей, здатних до військової служби. Європейський союз теж має це зробити”, — наголосив депутат.

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