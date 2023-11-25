В Держдумі запропонували на законодавчому рівні зарахувати до числа “русских” всі народи, що населяють територію нинішньої російської федерації. З такою ініціативою виступив депутат від путінської “Єдиної росії” Султан Хамзаєв, повідомляє “РИА Новости”. Передає НСН.

У Держдумі РФ запропонували записати чеченців і якутів в “русский народ”

На думку депутата, Росії потрібен спеціальний закон, який визначить статус “русского народа” в Російській Федерації. Серед іншого в цьому законі повинна бути встановлена нова термінологія, згідно з якою нинішнє поняття “многонациональный народ Российской Федерации” буде замінено на “русский народ Российской Федерации”.

“Націй в Росії багато, народ – один. Російський (русский) народ, куди входять всі національні групи”, – вважає Хамзаєв.

Він підкреслив, що вважає “русскими” не тільки всіх слов’ян Росії, але і представників національних республік – дагестанців, татар, чеченців, башкирів, удмуртів, якутів тощо.

Раніше ми писали: Окупанти скаржаться на велику кількість бажаючих навчатися українською – ЦНС